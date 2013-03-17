اعتصام نسوي أمام الصليب الأحمر بالخليل تضامنا مع الأسرى

اعتصمت مجموعة من الأسيرات المحررات في محافظة الخليل اليوم الأحد، بالتعاون مع نادي الأسير الفلسطيني، ووزارة شؤون الأسرى، أمام مقر الصليب الأحمر بالمدينة، تضامنا مع الأسرى، بمشاركة أهالي الأسرى القدامى، والمرضى، والمضربين عن الطعام.

ورفعت المشاركات في الاعتصام عبارات تؤكد إضرابهن عن الطعام ليوم واحد تضامنا مع أسرى محافظة الخليل وهم: الأسير يونس الحروب، ومحمد النجار، وزكريا الحيح، بالإضافة إلى الأسير إبراهيم أبو العسل من محافظة أريحا، الذين يقودون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 20 يوما.

وأشارت زوجة الأسير زكريا الحيج سهام إلى أن هذا اللقاء التضامني سبقه وقفات اعتصامية أمام منزل الأسير يونس الحروب من قرية خاراس، وزكريا الحيح من قرية صوريف شمال غرب الخليل، مبينة أن هذه الفعالية سيتبعها مجموعة من الفعاليات الميدانية في شوارع المحافظة، حيث سيتم توزيع الماء والملح بالإضافة إلى حملة 'زادي دعائي'.

وأكدت الحيح، أن هذه الفعاليات تأتي لدعم نضال الأسرى ولتقوية عزيمتهم ورفع معنوياتهم، كما أنها رسالة واضحة للجانب الإسرائيلي بأن الأسرى ليسوا وحدهم.