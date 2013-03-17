هنية: أم نضال فرحات وأبناؤها أسسوا لتحقيق النصر على العدو

قال رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية :"إن أم نضال فرحات وأبنائها "نضال ومحمد" وضعوا الأسس والخطوات الأولى لتحقيق النصر على العدو الصهيوني.

وأوضح هنية خلال كلمة له في جنازة أم نضال ، أن الأسس التي أوصلت شارون لإزالة المستوطنات من قطاع غزة وضعها الشهيد محمد فرحات بعد تنفيذه عمليته البطولية التي أدت لمقتل 9 ضباط صهاينة، أما الأسس التي أوصلتنا لضرب "تل أبيب" في حرب الأيام الثمانية والتي ستوصلنا إلى ضرب ما هو أبعد وأبعد وأبعد من "تل أبيب" وضعها الشهيد نضال فرحات الذي أسس صاروخ القسام".

وتابع قوله إن أم نضال فرحات هي من السابقات في الجهاد والمقاومة ومن السابقات في التضحية والعطاء وقدمت لهذا الشعب نماذج فريدة يقتدي بها.

وأضاف هنية :"إن الأم التي أنجبت هؤلاء الأبطال لهي نموذج يفتخر بها واستثنائية ستظل القدوة لنساء فلسطين ولنساء العالم أجمع.