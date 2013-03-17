بالفيديو ريال مدريد يحول خسارته لفوز عريض

حقق ريال مدريد فوزا عريضا بـ 5 أهداف مقابل هدفين على نادي مايوركا الاسباني ضمن منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم في المباراة التي أقيمت على ملعب ريال مدريد سنتياغو برنابيو، حيث افتتح نادي مايوركا التسجيل في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء ومن ثم قام غونزالو هيغواين بتعديل النتيجة للنادي الملكي في الدقيقة 16، ومن ثم قام لاعب مايوركا اليخاندرو الفارو بتسجيل هدف التقدم لمايوركا في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول لينتهي الشوط الأول بتقدم مايوركا بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني قام مورينهو بتغييرات على التشكيلة التي بدأت اللقاء، حيث قام بتغيير اللاعب الشاب الفارو موراتا ووضع مكانه كريم بنزيما وقام بتغيير اللاعب الفارو اربيلوا وأشراك اللاعب مسعود اوزيل ليصبح راموس بديلا لأربيلوا في مركز الظهير الأيمن والذي كان يشغل قلب الدفاع ليحل بيبي مكان راموس الذي كان يلعب في وسط الميدان ، حيث أصبحت التشكيلة أكثر هجوما وأكثر تماسكا .

وفي الدقيقة 52 من عمر اللقاء استطاع رونالدو من تسجيل هدف التعادل للنادي الملكي من خلال ضربة ركنية، وبعد دقيقتين أضاف لوكا مودريتش هدف رائعا من خلال تسديدة من على بعد 25 مترا تقريبا عن مرمى اواتي ، وبعد 3 دقائق أضاف هيغواين الهدف الرابع للنادي الملكي لتصبح النتيجة 4-2 ، وقبل نهاية الوقت الإضافي بدقيقة قام كريم بنزيما من إضافة الهدف الخامس للنادي الملكي لتنتهي المباراة بـ 5 أهداف للنادي الملكي مقابل هدفين لنادي مايوركا .