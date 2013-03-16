نتنياهو يشكل حكومته الجديدة

أبلغ رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو مساء السبت، رسميا الرئيس شمعون بيريز بتمكنه من تشكيل حكومة جديدة، حسب بيان للرئاسة "الإسرائيلية".

وقال البيان "إن نتنياهو التقى بيريز في مقره بالقدس لإبلاغه بأنه تمكن من تشكيل حكومة بعد تجاوز الخلافات مع الشركاء المحتملين."

يأتي ذلك بعد توقيع اتفاق ائتلاف بين حزب البيت اليهودي، المؤيد لبناء المستوطنات بزعامة نفتالي بينيت، وحزب هناك مستقبل (بش عتيد) الليبرالي برئاسة يائير لابيد وحزب الحركة الذي تقوده تسيبي ليفني، وتحالف الليكود بيتنا بعد مفاوضات شاقة استمرت أربعين يوما.

ويقدم نتنياهو الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة للكنيست بعد غد الاثنين لنيل الثقة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس البيت اليهودي نفتالي بينيت أنه وقع الاتفاق، وكتب على حسابه بموقعي فيسبوك وتويتر "لقد وقعنا.. إن الحكومة الثالثة والثلاثين لإسرائيل على الطريق الصحيح".

وبموجب الاتفاق، أسندت إلى حزب البيت اليهودي ثلاث حقائب وزارية أهمها البناء والإسكان, في حين حصل حزب يش عتيد على خمس حقائب أبرزها المالية (سيتولاها زعيم الحزب يائير لابيد) والتربية والتعليم.

كما يحتفظ تحالف الليكود وإسرائيل بيتنا بـ12 حقيبة أهمها الخارجية والدفاع، وبذلك ستضم الغالبية الحكومية المقبلة 68 نائبا من أصل 120.

وتخلى زعيما حزب البيت اليهودي وحزب هناك مستقبل عن منصب "نائب رئيس الوزراء" بعد نحو ستة أسابيع من المفاوضات.