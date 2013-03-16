الجهاد بدير البلح تنظم ندوة سياسية حول الانتهاكات الإسرائيلية

نظمت حركة الجهاد الإسلامي بدير البلح ندوة سياسية حول الانتهاكات الإسرائيلية المتواصل بالمسجد الأقصى وحادثة الاعتداء على المصحف الشريف.

وحضر اللقاء الجماهيري الكبير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور خالد خطاب والقيادي الشيخ عبد الله الشامي وعدد كبير من أنصار ومجاهدي حركة الجهاد الإسلامي.

وقد أكد الدكتور خالد خطاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن الانقسام الفلسطيني عزز تغول الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاته للمسجد الأقصى المبارك.

وقال :"الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى لن تُرد إلا بجيل صادق ، عقد النية مع الله تعالى ، وهو جيل القرآن الكريم ومن يبحث عن المنصب والجاه والسلطة والكرسي واهم وبعيد عن تحرر الأقصى.

وأكد خطاب أن العدو متسلح بأفكار وبقيمه الدينية والتاريخية المزيفة ومطلوب منا أن نهزم عقيدته و نهزم تاريخه حتى نجبره ينسحب من هذه البلاد.

فيما أكد الشيخ عبد الله الشامي ، أن العدو هرب في حرب السماء الزرقاء للشمال وأثناء حرب الشمال يهربون للجنوب و في حرب قادمة سنفجر الجنوب و الشمال فأين سيذهبون من الصواريخ التي وصلت العمق الصهيوني.

وقال الشامي أن الشعوب العربية المسلمة لو تحركت من بلادها مشاه لتحرير الأقصى ولا نقول تحريك الطيران و الدبابات و الصواريخ من الدول العربية فقط مشاه لتحول الأمر إلى كثير و تقف دولة الكيان عارية،" نتنياهو يتخوف من انتفاضة ثالثه " وأنتم على استعداد لانفجار هذه الانتفاضة و ليس من صالح حركة الجهاد أن يهدئ الوضع مع العدو.