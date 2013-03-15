مصرع اسرائيلي و اصابة 12 اخرين في ماراثون « تل ابيب »

لقي اسرائيلي 29 عاما مصرعه صباح اليوم الجمعة، واصيب على الأقل 12 متسابقا باصابات خطيرة، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة في المدينة والتي وصلت الى 35 درجة مئوية.

وبحسب مصادر اسرائيلية، فقد تسببت الحرارة الشديدة بحدوث اجهاد كبير لبعض المتسابقين أثناء الركض، ما تسبب بمصرع أحد المتسابقين في حين نقل 12 متسابقا الى مستشفى "يخلوف" في المدينة بعد وصف حالتهم بالصعبة.

وأشارت هذه المصادر ان الاسعاف الاسرائيلي قدم منذ انطلاق السباق المستمر حتى الان الاسعافات الى ما يقارب من 50 متسابقا، بعد اصابتهم بالاجهاد الشديد ما تسبب في صعوبات في التنفس، وجرى نقل بعضهم الى المستشفيات لاستكمال العلاج.

يشار ان مدينة تل أبيب تشهد كل عام سباق "ماراثون" ويشارك فيه الاف المتسابقين، ونتيجة لموجة الحر "الخماسيني" التي تشهدها المنطقة جرى بحث تأجيل هذا السباق، ولكنه انطلق اليوم الجمعة بعد قرار من المنظمين باجراء السباق.

هذا وقررت بلدية تل ابيب الاكتفاء بنصف مسافة المارثون بعد ان اصدرت وزارة الصحة الاسرائيلية تعليماتها بضرورة وقف المارثون نتيجة للحر الشديد وخوفا من سقوط مزيد من القتلى والاصابات في صفوف المتسابقين.