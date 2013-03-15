« حماس » ترفض ربط المصالحة بشروط التسوية

رفضت حركة "حماس" اشتراط قبول الحكومة الفلسطينية المراد تشكيلها تنفيذاً لاتفاق المصالحة، عدم معارضتها عملية السلام، مجددة اتهام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعطيل المصالحة بسبب زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمنطقة.

وقال القيادي في "حماس" والناطق باسم كتلتها البرلمانية، صلاح البردويل إن الربط بين رهن قبول واشنطن لتحقيق المصالحة بتشكيل حكومة تقبل عملية السلام، "محاولة لجر حماس للانخراط في عملية التسوية والتنازل" .

وكان رئيس وفد فتح للحوار، عزام الأحمد، قال، الأربعاء، إن "واشنطن لا تعارض وحدة الفصائل الفلسطينية في إطار حكومة لا تعارض السلام".

وذكر البردويل أن اتفاق المصالحة ينص على تشكيل حكومة مهمات فلسطينية، رافضاً أية شروط تضعها أية جهة أمام هذه الحكومة. ورأى أن هذا الموقف دليل جديد على الضغوط الخارجية التي تعطل المصالحة.