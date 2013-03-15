لبنان: قتلى وجرحى في اصطدام حافلة تقلّ لاجئين سوريين

قتل أكثر من 9 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح في حادث اصطدام حافلة تقل لاجئين سوريين فجر اليوم شرق بيروت، كما أفاد مصدر أمني.

وأبلغ المصدر أن "9 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 20 بجروح في اصطدام حافلة، ولم يعرف بعد سبب الحادث، الذي وقع في منطقة الكحالة".

وفي وقت سابق قال مدير العمليات في الصليب الأحمر جورج كتانة إنه "يجري حالياً انتشال القتلى، وتم نقل جثتين حتى الآن لكن يوجد عدد أكبر من القتلى كما تم نقل 28 جريحاً إلى المستشفى"، مشيراً إلى أن "عمليات الإغاثة مستمرة".

وقال أحد سكان المنطقة إن "حافلة كبيرة تقل لاجئين سوريين اصطدمت بجدار صغير يفصل خطي الطريق الدولية بين بيروت ودمشق، قرابة الساعة الرابعة فجراً".

وأكد أن "ذلك أدى إلى انشطارها إلى قسمين ومقتل العديد من الركاب بينهم نساء وأطفال".