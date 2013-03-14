الجيش الاردني يبدأ بجمع معلومات عن شهدائه بالضفة الغربية

بدأ وفد عسكري أردني زيارة لعدة مدن بالضفة الغربية، بهدف جمع معلومات عن شهداء الجيش الأردني، الذين سقطوا قبل عام 1967، وذلك لتضمينهم في "سجل الخالدين من شهداء الجيش الأردني".



وزار الوفد مدينة طولكرم الواقعة شمال الضفة، حيث كان في استقبالهم عدد من قادة الأجهزة الأمنية والتوجيه السياسي في المحافظة، حيث تم تزويد الوفد ببعض المعلومات عن شهداء الجيش الأردني في طولكرم ما قبل 1967.



كما اطلع الوفد الأردني خلال زيارته للمدينة على معلومات عن تواجد الجيش في حينه، وأسماء قياداته، ومعركة "الجاروشية"، التي وقعت بين الجيش الأردني والاحتلال الإسرائيلي.



وكانت وحدات من الجيش الأردني ترابط في منطقة طولكرم الحدودية، ولها عدة مواقع بسبب وجود المدينة على خط التماس مع العصابات الصهيونية.