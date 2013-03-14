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الاحتلال يفرج اليوم عن نائب في المجلس التشريعي بعد اعتقاله 8 أشهر

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 12:19 - 14 مارس 2013
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من المقرر اليوم الخميس أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن النائب في كتلة التغير والإصلاح التابعة لحركة حماس بالمجلس التشريعي الفلسطيني أحمد مبارك بعد اعتقال دام 8 أشهر.

يُذكر أن النائب أحمد مبارك (43 عامًا) عضو المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية اعتقل من قِبل الصهاينة عدة مراتٍ؛ بتهمة اضطلاعه في المس بأمن الكيان الصهيوني، إضافة إلى كونه أحد قادة “حماس” في الضفة الغربية.

وشغل النائب منصب مقرر “لجنة شؤون اللاجئين” في المجلس التشريعي الفلسطيني، وتعرَّض للاعتقال 14 مرة من قِبل سلطات الاحتلال، وهو أبٌ لسبعة أولاد.

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