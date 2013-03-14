التجمع الإعلامي يفتتح دورة في اللغة العربية للصحفيين برفح

افتتح التجمع الإعلامي الشبابي الفلسطيني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وبالتعاون مع شركة القدس للتنمية البشرية اليوم، دورة تدريبية في مهارات اللغة العربية خاصة بالصحفيين والإعلاميين وخريجي كليات الإعلام الفلسطينية.

ويشارك في الدورة التي يقدمها أ.نضال أبو لولي "20" متدرباً من طلبة وخريجي الصحافة والإعلام بالمدينة، بواقع 20 ساعة تدريبية على مدار شهر.

وأوضح مدير التجمع الإعلامي في المدينة الصحفي ياسر أبو عاذرة أن هذه الدورة تهدف بالدرجة الأولى إلى النهوض بمستوى المهارات اللغوية ومعالجة الأخطاء اللغوية عند الإعلاميين نطقا وكتابة.

وأكد أن التجمع الإعلامي منذ نشأته يسعي من أجل الارتقاء بقدرات الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي من خلال الدورات المختلفة التي ينظمها لصقل مواهب الإعلاميين والعمل على دمجهم في سوق العمل الصحفي ،داعياٌ المتدربين إلى أهمية البحث والالتحاق في الدورات الصحفية المختلفة لتزيد من رصيدهم المعرفي ليتمكنوا من ممارسة عملهم في مجال الإعلام.

ومن جهته قال مدير شركة القدس للتنمية البشرية برفح، مؤيد جمعة إن هذه الدورة تأتي في سياق التواصل مع الإعلاميين في المدينة ولتطوير قدراتهم اللغوية لكي يتمكنوا من ممارسة عملهم الإعلامي بشكل جيد وحرفي.

وأضاف جمعة أن شركة القدس للتنمية البشرية تسخّر كافة إمكاناتها لتطوير قدرات الإعلاميين وغيرهم من الشرائح المجتمعية بما يساهم في تحقيق التنمية البشرية لدى أكبر قدر ممكن من المجتمع.