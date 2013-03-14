قطاع غزة: 131 مولوداً جديداً يومياً خلال الشهر الماضي





أفادت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية في وزارة الداخلية بغزة - الشق المدني - أن عدد المواليد الجُدد في محافظات قطاع غزة الخمسة بلغ خلال شهر فبراير (شباط) الماضي 3691 مولوداً جديداً.

وذكرت الداخلية أن من بين المواليد 52.83 ذكور بواقع 1950 مولودا و47.16 % إناث بواقع 1741 مولود انثى، مشيرةً إلى أن قطاع غزة شهد خلال الشهر الفائت ميلاد 131 مولوداً جديداً بشكل يومي .

وأوضحت الإحصائية أن محافظة غزة سجلت خلال فبراير ميلاد 1364 مولوداً جديداً فيما سجلت محافظة خانيونس 731 مولوداً.

وبينت أن محافظة الشمال سجلت 628 مولوداً ، فيما سجلت المحافظة الوسطى 494 مولوداً، في حين سجلت محافظة رفح 474 مولوداً جديداً .

وبحسب إحصائية الأحوال المدنية بلغ عدد وفيات قطاع غزة خلال شهر فبراير الماضي 272 حالة وفاة منهم 59.93 % ذكور بواقع 163 حالة وفاة بين الذكور.

ولفتت الإحصائية إلى أن نسبة الوفيات بين الإناث بلغ 40.07 % بواقع 109حالة وفاة ليُسجل القطاع 9 حالات وفاة يومياً خلال الشهر الماضي.

وسجلت محافظة غزة خلال شهر فبراير وفاة 117 مواطن فيما سجلت محافظة خانيونس وفاة 48 مواطن، بينما سجلت محافظة الشمال وفاة "40 مواطن، فيما سجلت المحافظة الوسطى وفاة " 24 مواطن"، بدورها سجلت محافظة رفح وفاة " 43 مواطن".



