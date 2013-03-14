« الزهار » ينفي تورط حماس في هجوم رفح المصرية

قال الدكتور محمود الزهار القيادي البارز في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي اليوم إن حركته حريصة على أمن مصر ولن تدخل أو تنجر في صدام لفظي مع أي جهة ، ردا على اتهامات ضدها.

وأكد الزهار في مقابلة مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية بغزة أن العلاقة بين حركته ومصر لم تتأثر على خلفية الاتهامات لحماس ، مشددا على أن هذه العلاقة الآن أفضل من قبل.

وتابع " الأجهزة الأمنية في مصر تدرك ذلك ولو كان هناك صدق فيما اتهمت به حماس مثل دخول 7 آلاف عنصر تابع لها إلى مصر لاتصلت بهم تلك الأجهزة وطلبت معلومات وهو ما لم يحدث حتى الان "

وكشف الزهار عن أن حركته لديها أسماء تابعين للأجهزة الأمنية الفلسطينية السابقة بغزة تعاونت مع إسرائيل عند ما كانت موجودة في غزة تفبرك هذه القصص ثم ترسلها إلى وسائل الإعلام لتشويه حماس ،مضيفا أن هؤلاء الناس سيتم محاكمتهم وكشف أكاذيبهم ،لافتا في الوقت نفسه إلى دور مشابه تقوم فيه بعض الأجهزة الأمنية في رام الله .

واستغرب الزهار مما تنشره وسائل الإعلام من اتهامات ضد حماس اعتمادا على مصادر مجهولة ما يشكك في صدقية هذه المعلومات لدى الموطن البسيط مؤكدا انه لم يقدم فلسطيني واحد من غزة للمحاكمة فى مما يذكر من اتهمات فى وسائل الاعلام المصرية .

وأشار إلى ما أعلن عن واقعة القبض على 7 فلسطينيين من غزة بمطار القاهرة قادمين من إيران ولديهم خرائط عن أماكن مهمة كانوا خرجوا فى الاول عبر الانفاق ،موضحا أن هذه الواقعة ليست منطقية فمن يصل إلى المطار لابد أن يكون قد اجتاز سلسة من الحواجز القانونية والا كيف سمحت سلطات المطار لهم المغادرة .

وتوقع القيادي البارز في حركة حماس أن تتواصل هذه الحملات وتزداد وتيرتها حتى انتخابات مجلس النواب المصري لافتا إلى إنها كانت اشد خلال الانتخابات السابقة للمجلس.

ورأى الزهار أن هناك من يريد استخدام حركة حماس ضد مصر للتدليل على أن النظام الجديد بمصر يسعى لدعم حماس على حساب الشعب ،مشددا على أن حركته لن تنجر إلى ذلك ولن نتدخل في الشأن المصري كما لم نتدخل من قبل.

وعن مدى سيطرة حماس على الأنفاق الحدودية قال إن الأنفاق قرار فردى وليس حركي وجاء رداً على حصار غزة مشددا على أن كل ما يدخل إلى غزة من خلالها يتم تفتيشه بدقة وهناك سيطرة كاملة عليها ونتحمل مسئولية أي خرق لذلك .

وشدد الدكتور محمود الزهار القيادي البارز في حركة حماس على أن حركة حما س برنامج مقاومة محترم و الشعب فى غزة يستحق الدفاع عنه وليس مهاجمته أو تجويعه.

وأضاف هناك مواد أساسية تدخل من مصر لدعم مشروع قطر لإعادة أعمار غزة وهذا واضح للجميع ،معربا عن اعتقاده بان الحملة ضد غزة تستهدف وقف علميات إعادة الأعمار.

وعن وجود اتصالات مع مصر لوقف ردم الأنفاق قال الزهار ان اتصالات حركته مع القاهرة مستمرة لكن ردم الأنفاق مسألة فردية وكل نفق معروف من هو صاحبه ،متسائلا ألم تكن عملية إدخال السلاح لغزة الذي يتهموننا بتهريبه كان مصدرا للفخر والانتصار في الحرب الأخيرة على إسرائيل .

وعن تهريب السولار والبنزين المصري لغزة ، قال الزهار هناك أزمة كبيرة في قطاع غزة في كافة المجالات ،ولو كنا نأخذ حصة مصر من البنزين والسولار لكانت ظهرت وشعر الناس بها في القطاع ،لكن هناك أزمة كبيرة لدينا في ذلك وكل ما يذكر في هذا الصدد محاولة للإيقاع بين الشعب المصري والفلسطيني.

وأعرب الزهار عن أمله ان تتعافى مصر من أزمتها الحالية وان تعود إلى دورها المركزي في قيادة الأمة العربية مشيدا بدورها التاريخي فى خدمة القضية الفلسطينية .

وعن تطورات ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية قال الزهار "باختصار أمريكا ترفضها وإسرائيل أيضا والرئيس محمود عباس لا يستطع ان يغادر هذا الموقف ،كما لايستطيع أن يخرج من عباءة واشنطن"

وحول ما تردد عن لقاء قريب مع حركة فتح لبحث تشكيل حكومة التوافق الوطني قال قيادي حماس انه لا توجد لديه اى معلومات فى هذا الصدد.