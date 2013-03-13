زراعة غزة : أضرار الجراد محدودة ولم تصل مرحلة الخطر

أكدت وزارة الزراعة في الحكومة الفلسطينية بغزة أن الأضرار التي ألحقتها أسراب الجراد التي دخلت قطاع غزة ليلة أمس محدودة ولم تصل إلى مرحلة الخطر نتيجة تفرقها بفعل الرياح.

وأشار مدير عام وقاية النبات والحجر الصحي صالح بخيت إلى أن أسراب من حشرة الجراد دخلت القطاع قادمة من منطقة الحدود مع جمهورية مصر العربية بلغ عددها من 3 آلاف إلى 10 آلاف حشرة.

وقال بخيت في تصريح صحفي : "الأسراب الذي دخلت تشتت بفعل الرياح خلال رحلته من الجنوب، إلى الشمال الشرقي، مما جعل ضرره محدوداً على الأراضي الزراعية كون أن الأعداد التي حطت على الأرض قليلة".

واستدرك "بدأت رحلة الجراد من مدينة رفح ومن ثم توجه إلى مدينة خانيونس، مع العلم إنه كلما توجه شمالاً قلت أعداده بفعل الرياح الشمالية شرقية التي دفعت بغالبة إلى الحدود مع الاحتلال، وواصلت باقي الأعداد رحلتها وصولاً لمنطقة المغراقة والزيتون".

وعد الحديث القائم على إضرار كبيرة حدثت بفعل الجراد بمثابة إشاعات يطلقها بعض أصحاب المزارع من أجل الحصول على تعويضات لمشاريعهم الزراعية القائمة.

وأضاف "على الرغم من عدم وجود الضرر الكبير إلا أن الأمر بحاجة إلى وقفة جادة من قبل كافة الأطراف كلاُ حسب موقعة على صعيد المواطن والمزارع والوزارة".

وطمأن بخيت مواطنين القطاع باستعداد وزارته الكامل لتعامل مع أي تطور قد يصيب ذلك الملف من خلال طواقمها المنتشرة في كافة المحافظات.