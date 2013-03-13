النقب: هدم العراقيب للمره الـ 48

أقدمت جرافات الداخلية الإسرائيلية صباح اليوم، الاربعاء، على هدم بيوت وخيام أهالي قرية العراقيب للمرة الـ 48 محاولة منها لكسر عزيمة أهل القرية ومنعهم من السكن فيها، وذلك بهدف إخلاء القرية لصالح إقامة غابة السفراء التي يتم دعمها من قبل مؤسسات وجمعيات صهيونية وغربية على حساب سكان العراقيب الذين لا يزالون يعيشون تحت وطأة الهدم المستمر حيث يعيدون بناء بيوتهم الخشبية والخيام بعد كل مرة يتم هدمها.

عبد الكريم عتايقة، القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، أكد على أن هذه الاعتدءات المتواصلة التي تقوم بها المؤسسة الإسرائيلية تجاه أهل النقب لن تردعهم أو تثني عزمهم عن مواصلة التشبث بحقهم في العيش على أرضهم والدفاع عنها بكل الطرق والوسائل المتاحة.

ودعا العتايقة أصحاب الأراضي والأهالي إلى التكاتف والتماسك أمام مخططات الاقتلاع والترحيل وعدم الانجرار وراء الوعود المخادعة التي تطلقها المؤسسة الإسرائيلية تحت مسميات وذرائع حل مشاكل البدو في النقب.