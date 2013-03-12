نقل الأسير يونس الحروب إلى سجن مشفى الرملة لتردي وضعه الصحي

أكد أسرى الجهاد الإسلامي في سجن النقب لمؤسسة مهجة القدس اليوم, أن إدارة السجن قررت اليوم نقل الأسير يونس عودة الحروب إلى سجن مشفى الرملة لتردي وضعه الصحي والذي ما زال يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الـ (22) رفضاً لتجديد اعتقاله الإداري بدون توجيه أي اتهام له.

وأفادوا لمهجة القدس أن الأسير الحروب يعاني من انخفاض في نسبة السكر والضغط والهزال وضعف عام بجسده وفقد حوالي (13) كيلو من وزنه.

وأشار أسرى الجهاد إلى أن هناك توتر بينهم وبين إدارة السجن بسبب إضراب زميلهم يونس الحروب حيث تمارس الإدارة ضغوطاً عليهم وتقوم بشكل دائم بعمليات تفتيش ليلية بسبب تضامنهم مع الأسير الحروب.

ودعا أسرى الجهاد إلى فضح انتهاكات الاحتلال ومصلحة سجونه على الممارسات التعسفية والهمجية بحقهم وبحق الأسرى المضربين عن الطعام أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي بهدف تدخل المعنيين بحقوق الإنسان والعمل على وقفها بشتى السبل.

وفي سياق آخر أكد أسرى الجهاد لمهجة القدس أن مصلحة سجون الاحتلال أبلغتهم أنها ستعمل على نقل جميع الأسرى الإداريين في السجون إلى سجن النقب.