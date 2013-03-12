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استشهاد شاب متأثراً بجراحه بعد أن دهسه مستوطن قبل أسبوع بسلفيت

  • نابلس - فلسطين اليوم
  • 07:10 - 12 مارس 2013
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أعلنت المصادر الطبية صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد الشاب "زيد علي ريان" من قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت بالضفة المحتلة متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد أن دهسه مستوطن قبل أسبوع.
وأوضح مراسلنا، أن الشاب ريان استشهد في أحد مشافي الأراضي المحتلة عام 48، حيث أصيب الشاب قبل أسبوع بجراح خطيرة بعد أن دهسه أحد المستوطنين في المنطقة.
وأضاف مراسلنا، أن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال عقب نبأ استشهاد الشاب ريان..
يتبع،،

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