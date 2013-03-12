غانتس يدعو « إسرائيل » للاستعداد: المنطقة ستشتعل في أي لحظة



قال ما يسمى بقائد أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الجنرال بيني غانتس، أن على "إسرائيل" أن تكون جاهزة للحرب "وإلا فلن نسامح أنفسنا" .

الجنرال غانتس الذي تحدث، مساء أمس الاثنين، في مؤتمر هرتسليا، تطرق إلى الخطر القادم من الشمال، واصفاً الوضع السوري بغبير المستقر وويحمل في طياته تهديدات خطيرة.

صحيفة "معاريف" التي نقلت تصريحات غانتس في موقعها على الشبكة، أشارت إلى أنه بالرغم من تقليله من احتمالات نشوب حرب في المدى المنظور إلا أنه أشار إلى احتمال اشتعال الوضع في أي لحظة، منوهاً إلى أن أي حادث عرضي قد يؤدي إلى اشعال المنطقة.

وحول لبنان قال غانتس، أن هناك برميل بارود استراتيجي من شأنه الانفجارفي أي لحظة، بالرغم من سبع سنوات من الهدوء، زاعماً أن "إسرائيل" ستعرف كيف ترد بشكل ناجع اذا ما وقع مثل هذا الانفجار، قائلا بلغة التهديد انه يفضل حينها أن يكون مواطناً "إسرائيلياً وليس لبنانياً.