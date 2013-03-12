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غاز طهي وأسمنت وحصمة للقطاع وزهور لأوروبا

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 06:13 - 12 مارس 2013
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سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء بدخول عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.

وأوضح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع للقطاع رائد فتوح ، أن الاحتلال سيدخل 320 شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات، من ضمنهم 20 شاحنة حصمة للقطاع التجاري الخاص.

وقال :"سيتم إدخال كميات من الأسمنت وحديد البناء والحصمة الخاصة بالمشاريع الدولية، وكذلك ضخ كميات محدودة من غاز الطهي فقط.

وأضاف بأنه سيتم تصدير شاحنة واحدة محملة بالزهور إلى دول أوروبا.

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