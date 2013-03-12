غاز طهي وأسمنت وحصمة للقطاع وزهور لأوروبا

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء بدخول عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.

وأوضح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع للقطاع رائد فتوح ، أن الاحتلال سيدخل 320 شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات، من ضمنهم 20 شاحنة حصمة للقطاع التجاري الخاص.

وقال :"سيتم إدخال كميات من الأسمنت وحديد البناء والحصمة الخاصة بالمشاريع الدولية، وكذلك ضخ كميات محدودة من غاز الطهي فقط.

وأضاف بأنه سيتم تصدير شاحنة واحدة محملة بالزهور إلى دول أوروبا.