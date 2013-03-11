الاتحاد العام للصحفيين العرب يتبنى قضية الأسرى على المستوى العربى والدولى

أشاد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات بدور الاتحاد العام للصحفيين العرب لمساندته لقضية الأسرى والأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال "الإسرائيلى"، واهتمام الأمانة العامة للاتحاد بهذه القضية الوطنية والقومية .

وخلال لقاء جمع المحرر حمدونة بالأمين العام للاتحاد أ حاتم زكريا والسفير فتحى على يوسف مدير عام الاتحاد بالقاهرة تم مناقشة أوضاع الأسرى في السجون وأحوال الأسرى المضربين ، وتم الاتفاق على دعم قضية الأسرى وتحويلها من قضية فلسطينية إلى قضية عربية ومن ثم قضية عالمية ، وأمر الأمين العام للاتحاد أ زكريا بتعميم تقرير مفصل عن الأسرى قام باعداده الباحثان في قضية الأسرى رأفت حمدونة وعبد الناصر فروانة إلى كل الصحفيين في الوطن العربى ، وقام السفير فتحى على يوسف مدير عام اتحاد الصحفيين بترجمة التقرير باللغة الانجليزية ونشره للصحفيين الأجانب والمؤسسات الإعلامية ووكالات الأنباء .

كما وتم الحديث عن لقاء يجمع الباحث المحرر حمدونة بأكبر عدد ممكن من الصحفيين العرب في مقر الاتحاد بالقاهرة للتعريف بقضية الأسرى وشرح المصطلحات المتداولة في التقارير والغير واضحة على المستوى العربى والدولى " كمقابر الأرقام وعمداء الأسرى وأسماء السجون والبوسطة والفورة " وغير ذلك من المصطلحات .