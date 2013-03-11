حتى لا يتم اغتياله..مروحية أمريكية ستقل أوباما من مطار اللد حتى القدس‏

ذكر موقع معاريف بأن مروحية عسكرية أمريكية ستقل الرئيس الأمريكي باراك أوباما من مطار اللد شرقي "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

ووفقاَ لمعاريف، فإن الرئيس الأمريكي بارك أوباما سيصل إلى "إسرائيل" يوم الأربعاء المقبل 20 مارس على متن طائرة الرئاسة من نوع بيونغ وستستغرق زيارته ثلاثة أيام وعند وصول طائرته سيتم إغلاق المجال الجوي "الإسرائيلي" لمدة ساعه وأطلق على زيارة أوباما "لإسرائيل"..(حلف الشعوب).

وسيشارك في حراسة موكب اوباما علاوة علي ضباط السي اي اي ضباط من جهاز الشاباك وعدد كبير من أفراد الشرطة "الإسرائيلية" 700 شرطي وسترافق مروحيته من مطار بن غريون مرحيات حراسة تابعة لشرطة "إسرائيل."

والجدير ذكره، فقد نشر موقع روتر "الاسرائيلي" بتاريخ 16 يلوليو 2012 خبرا جاء فيه بان سيارة من نوع "ستروين" بيضاء اللون اقتربت من إحدى سيارات القافلة التي تقل كلينتون وعلى ما يبدو أطلقت النيران من سيارة الستروين.

ووفقا لحراس القافلة فان سيارة الستروين فرت من المكان مسرعه ولم يصب احد من ركاب حاشية هيلاري كلينتون.

وأعلنت الشرطة "الإسرائيلية" الاستنفار في المكان الذي أطلقت منه النيران.

ووفقا للموقع فعملية إطلاق النار تمت على طريق القدس "تل أبيب" وقد وصلت قوات كبيرة من الشرطة للمكان.

ولم تؤكد شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" إن تم بالفعل إطلاق نار نحو سيارة هيلاري كلينتون ولكنها أكدت بأنها تقوم بعمليات تمشيط واسعة على طريق "تل أبيب" القدس وخاصة على مفترق عنفا.



