« الثقافة » بغزة تستعد لاستقبال وفد من الفنانين المصريين والعرب

أكد الدكتور محمد المدهون وزير الشباب والرياضة والثقافة بالحكومة الفلسطينية بغزة، استعداد وزارته لتنفيذ كافة المشاريع التي تساهم في توطيد العلاقات المصرية الفلسطينية من أجل التعاون المشترك، وأشار إلى أهمية تعزيز دور الجالية المصرية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير المدهون، اليوم، مع رئيس جمعية الصداقة المصرية الفلسطينية ماهر قنديل، في مكتبه بمقر الوزارة، وحضر اللقاء محمد العرعير مدير عام العلاقات الخارجية والوفود، وعاطف عسقول مدير عام دعم الإبداع والفنون، ومحمد حلس مدير مكتب الوزير ، وسعد كريم رئيس رابطة الفنانين الفلسطينيين.

وتحدث الدكتور المدهون عن العلاقة الفنية الشعرية والأدبية بين فلسطين ومصر وعن حالة الديمومة المتراكمة في العمل الأدبي والإبداعي.

ومن جانبه وضع ماهر قنديل الوزير في صورة زيارة وفد الفنانين والشخصيات البارزة من مصر والسودان وعلى رأسهم الدكتور حسن الترابي المفكر الإسلامي ونقيب الفنانين السودانيين المتوقع زيارتهم في ( 22 ) من مارس الجاري.

وتحدث قنديل عن الأسبوع الثقافي المصري الفلسطيني في كافة جامعات مصر، ومشروع زيارة وفد الفنانين الفلسطينيين لجمهورية مصر العربية.