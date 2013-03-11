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امرأة تعثر على جثة رضيع في سلة نفايات

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 06:41 - 11 مارس 2013
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عثر على جثة رضيع قد تكون والدته مراهقة في الرابعة عشرة في كيس بلاسيتيكي في بلجيكا على ما ذكرت وسائل إعلام بلجيكية.

واكتشفت امرأة من شارلوروا (الوسط الجنوبي) جثة الرضيع وقد توجهت الشبهات فوراً إلى حفيدتها البالغة 14 عاماً على ما ذكرت وكالة «بيلغا» للأنباء.

وكانت المراهقة التي تعيش مع جدتها منذ شهرين تقيم علاقة مع شاب مشرد في الثامنة عشرة.

ولم تكن أوساط الشابة على علم بحملها وقد أنجبت طفلها قبل أسبوعين على ما يبدو.

وقالت النيابة العامة في شارلوروا أن جثة الرضيع ستخضع للتشريح الاثنين لتحديد أسباب الوفاة فيما الشرطة تستجوب الشابة وعائلتها.

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