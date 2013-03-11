8 شهداء في قصف للمخيمات الفلسطينية بسوريا

استشهد 8 فلسطينيين وسوريين، أمس الأحد، جراء القصف الذي تعرضت له، عدة مخيمات للاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وقالت مصادر خاصة لـصحيفة القدس المحلية، :إن القصف تركز على مراكز إيواء لنازحين من مناطق تتعرض للقصف، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص، فلسطينيين وسوريين، في مخيم خان الشيح، هم:أحمد تيسير، وعبد الرحمن مظهر، و بشير شما، وسميرة العبار.

وأضافت المصادر أن فلسطينياً استشهد (لم تعرف هويته)، وأصيب 16 آخرون، جراء القصف المكثف على مخيم الحسينية بريف دمشق، حيث سقطت عدة قذائف على منازل، وأماكن إيواء النازحين.

فيما استشهد شاب فلسطيني آخر، هو أدهم عيسى، جراء إصابته برصاص قناص في منطقة عسان، بمخيم النيرب في محافظة حلب.

واستشهد أيضا، الفلسطيني حسام سليمان، متأثراً بجروح أصيب بها يوم أمس السبت، جراء القصف الذي استهدف مخيم اليرموك، في حين استشهد المسن حسن الباشا، متأثراً بجروح كان أصيب بها قبل أسابيع جراء عمليات قصف طالت منزله بالمخيم.