ريال مدريد يقدم عرضاً خيالياً لضم « بيل »

كشفت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية عن عرض تاريخي من ريال مدريد الإسباني لضم النجم الويلزي جاريث بيل لاعب توتتهام هوتسبير الإنجليزي مقابل 110 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 165 مليون دولار.



وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن العرض الذي سيتقدّم به النادي الملكي يتضمن حصول السبيرز على 60 مليون جنيه إسترليني (90 مليون دولار)، بينما سيحصل بيل على 50 مليون جنيه إسترليني (75 مليون دولار)، في العقد الذي سيرتبط به مع الجلاكتيوس لمدة 5 سنوات.



وأكدت الصحيفة أن مسئولي الريال يعلمون جيدا أن إقناع رئيس نادي توتنهام دانييل ليفي سيحتاج إلى مبالغ كبيرة كي يفرّط في بيل، حيث أشارت تقارير صحفية إنجليزية الأسبوع الماضي إلى أن إدارة السبيرز ستقدّم عرضا لبيل يحصل من خلاله على 40 مليون جنيه إسترليني مقابل التوقيع على عقد لمدة 5 سنوات مع النادي.



ولكن يبدو أن إدارة توتنهام لن تكون قادرة على مجاراة الأموال الباهظة التي تستطيع أندية إسبانيا دفعها لضم النجوم الكبار.



ودخلت أندية القمة الإنجليزية مانسشتر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي سباق الحصول على بيل، ولكن النادي الملكي يتصدر السباق في الوقت الحالي.



وأشارت الديلي ميرور إلى أن بيل ضاعف مخاوف عشاق السبيرز مؤخرا، عندما حضر مباراة مانشستر يونايتد وريال مدريد في إياب دور ال16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا في ملعب أولد ترافورد.



وكان رئيس نادي توتنهام قد أكد في تصريحات صحفية مؤخرا أن سعر بيل لا يجب أن يقل عن 60 مليون جنيه إسترليني، وهو نفس المبلغ الذي سيعرضه الريال لضم بيل.



وأحرز جاريث بيل 16 هدفا في الدوري الإنجليزي، البريمييرليج، هذا الموسم، وهو ما وضعه في المرتبة الثالثة في القائمة بعد الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم ليفربول 21 هدفا، والهولندي روبن فان بيرسي مهاجم مانشستر يونايتد 19 هدفا.



ويحتل السبيرز المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.