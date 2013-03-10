لجنة الانتخابات تتوقع انتهاء عملية إدخال ومعالجة بيانات الناخبين خلال شهر

انتهت لجنة الانتخابات المركزية من عملية نقل نماذج التسجيل من غزة إلى رام الله، اليوم الأحد، وبدأت بمرحلة إدخال البيانات ومعالجتها.

وقال رئيس اللجنة حنا ناصر، في بيان للجنة، إنه من المتوقع إنهاء إدخال البيانات ومعالجتها خلال أربعة أسابيع اعتبارا من اليوم، ليكون السجل جاهزا بتاريخ 10 نيسان القادم، بدلا من تاريخ 30 آذار كما أعلنت اللجنة سابقا.

وأضاف: إن هذا التأخير يرجع إلى المعيقات الإسرائيلية التي عرقلت نقل دفاتر التسجيل من غزة إلى الضفة (حيث يتوجب توفير النماذج في مركز إدخال البيانات التابع للجنة في مدينة البيرة)، ليتم إدخالها ومعالجتها مركزيا، وذكر ناصر أن اللجنة لجأت إلى خطة بديلة لنقل المعلومات باستخدام الماسحات الضوئية وإرسال معلومات التسجيل رقميا من غزة إلى مركز إدخال البيانات في البيرة، وقد استغرقت هذه العملية عشرة أيام متتالية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنه فور الانتهاء من عملية إدخال ومعالجة البيانات، ستقوم اللجنة بتجهيز السجل على أقراص مدمجة لتسليمه إلى كافة الفصائل، وستوفر البيانات على موقعها الالكتروني ليتمكن أي مواطن من إيجاد اسمه في السجل من خلال محرك البحث الموجود على الموقع الإلكتروني للجنة، حيث من المؤمل مع نهاية هذه المرحلة توفير سجل ناخبين مدقق ومحدث وصالح للاستعمال لأي حدث انتخابي قادم.

يذكر أن لجنة الانتخابات أنهت عملية تسجيل الناخبين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في الفترة الممتدة من 11-20 شباط المنصرم.