التواصل الجماهيري والإصلاح للجهاد ترعى صلحاً عشائرياً كبيراً في رفح

رعت لجنة الإصلاح والتواصل الجماهيري التابعة لحركة الجهاد الإسلامي "إقليم رفح" صلح عشائريا بين عائلتي( العرجا ويحيى )إثر خلاف عائلي أدى إلى إصابة بليغة وبحضور عدد كبير من رجال الإصلاح، من بينهم الأستاذ أبو الأديب الدربي والشيخ أبو فراس أبو زيد والشيخ خليل الأسمر والشيخ أبو احمد الأخرس ومخاتير ووجهاء من العائلتين

وبدورة ألقى الشيخ خليل الأسمر كلمة لجنة الإصلاح وحث الجميع على الالتزام بشرع الله، وشكر العائلتين علي سرعة الاستجابة لجهود لجنة الإصلاح للحل والقبول بشرعنا الحنيف مثمناً جهود كل من ساهم في حل الخلاف منذ اليوم الأول التي وقعت فيه الحادث.

وبدور شكر مختار عائلة يحيي كل المساهمين في حل الإشكال، وثمن دور حركة الجهاد الإسلامي ولجنة الإصلاح التابعة لها على دورها في إصلاح ذات البين وسرعة التحرك لحل المنازعات بين الناس.

وبدورها شكر مختار عائلة العرجا في كلمته عائلة يحيي على صفحها وكرمها وقبولها بتطبيق العفو ابتغاء وجه الله تعالي كيف لا و هي من شيم الرجال ووجهت شكرها أيضاً للجنة إصلاح الجهاد الإسلامي ودورها الريادي في حل الكثير من المشاكل بين العائلات الفلسطينية، شاكراً الجهود التي بذلت وساهمت في حل القضية من قبل الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح.

ومن جانبه أوضح الشيخ تحسين الوادية مسئول لجنة الإصلاح العامة أن لجنة الإصلاح منذ بداية العام الجديد بحل العشرات من القضايا التي تسببت في بعضها بإصابات بليغة مثمناً في الوقت ذاته دور الجهات الرسمية في التعاون مع اللجنة ورجال الإصلاح، وان اللجان المنتشرة في كل محافظات القطاع وأشاد بدورها الهام في حل الخلافات والعمل على حلها بسرعة وان هناك تعاون كبير بين المواطنين و لجنة الإصلاح.

من ناحيته، شكر الأستاذ "أبو أديب الدربي"، مسؤول لجنة الإصلاح التابعة للجهاد الإسلامي برفح، العائلتين على القبول بالحل الذي تم الوصول إليه، وأكد أن لجان الإصلاح تعمل بكل طاقتها لحل الخلافات بين الناس





















