بوش.. من الرئاسة إلى رسم الكلاب

الكلاب أصبحت الموضوع الرئيسي في لوحات الرئيس الأميركي السابق

انتهى الرئيس الأميركي السابق جورج بوش من تعلم الرسم بعد أن تلقى دروساً لمدة شهر، وأثبت أنه "فنان عظيم" على رأي معلمته.

وقامت الفنانة بوني فلود بتقديم دروس حول مزج الألوان وضربات الفرشاة وغير ذلك من الدروس الفنية في الرسم.

وقالت فلود في تصريح لقناة "فوكس 5" إن "43" وهو اللقب الذي صارت تطلقه على الرئيس بوش، وهو الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة الأميركية، صار يوقع لوحاته بالرقم ذاته.

وأوضحت أنه تعلق برسم الكلاب باعتبارها الموضوع الرئيسي للوحاته.

وأضافت أنها تعتقد أن الرئيس السابق رسم نحو 50 كلباً.

وقالت إن جورج بوش رسم كلبه السابق الذي مات عندما كان في البيت الأبيض.

ومع تطوره في الرسم بات يرسم لوحات أكثر تعقيداً، مثل بعض المشاهد من مزرعته في "كراوفورد" بتكساس.