إدخال 49 شاحنة مواد بناء إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح

أعلن مصدر بميناء رفح البرى أنه تم أمس السبت إدخال 49 شاحنة تقل 1090 مترا مكعبا من الحصمة (الزلط الصغير) إلى غزة، وذلك لتلبية احتياجات مشروعات إعادة الإعمار في القطاع.

وأشار المصدر إلى أنه تم خلال الأيام الماضية إدخال 3105 شاحنات أقلت 74 ألف و 712 مترا مكعبا من الحصمة (الزلط الصغير)، وسيتم إدخال باقى الكميات تباعا.

يذكر أنه تم التنسيق بين السلطات المصرية والقطرية على تولى مصر توفير مواد البناء اللازمة لمشروعات إعادة إعمار قطاع غزة من أسمنت وزلط وحجارة وحصمة وغيرها، ليتم إدخالها مباشرة إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البرى.