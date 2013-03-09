مستوطنون يهاجمون مزارعاً في بيت امر بالخليل

هاجم عشرات المستوطنين صباح اليوم السبت المزارع محمد عبد الحميد جابر الصليبي (67 عاماً) وأبناءه وذلك أثناء عملهم في أرضهم في بيت أمر بالخليل.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان في البلدة محمد عوض أن الصليبي توجه إلى ارضه في منطقة وادي ابو الريش المحاذية لمستوطنة بيت عين صباح، وبدأ في العمل مع أبنائه ثم فوجئوا بهجوم عشرات المستوطنين الذين وجهوا الفاظا نابية باللغة العربية ورشقوهم بالحجارة.

وذكر الصليبي أن "المستوطنين نزلوا من مركبة مسؤول الأمن في المستوطنة - وهذه ليست المرة الأولى - تحت حماية جيش الاحتلال والشرطة الاسرائيلية التي لم تتدخل لمنع المستوطنين".