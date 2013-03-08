اقالة قائد قوات مكافحة الشغب المصرية بعد احتجاجات في صفوفها

اقال وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم الجمعة قائد قوات مكافحة الشغب اللواء ماجد نوح وعين بدلا منه اللواء اشرف عبد الله بعد احتجاجات في صفوف هذه القوات، بحسب ما قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.

واكدت الوكالة ان وزير الداخلية "اصدر قرارا بتعيين اللواء أشرف عبد الله مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) بدلا من اللواء ماجد نوح" مشيرة الى ان القرار يأتي في اعقاب "احتجاجات واسعة شهدتها العديد من قطاعات الأمن المركزي على مدار الثماني والاربعين ساعة الماضية للمطالبة بإبعاد ضباط وأفراد ومجندي الامن المركزي عن الصراعات والخلافات السياسية".