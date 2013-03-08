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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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عضو كنيست عن الليكود: الحكومة المقبلة ستحافظ على الاستيطان

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 13:58 - 08 مارس 2013
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قال داني دنون عضو الكنيست عن حزب الليكود إن الحكومة الصهيونية الجديدة ستحافظ على الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وفي مقابلة له مع إذاعة الاحتلال قال إن الحكومة الجديدة ستكون حكومة قومية تواصل الحفاظ على مصالح الكيان، وبضمنها الاستيطان في الضفة الغربية.

وأضاف أن الامتحان الأساسي هو في "تطبيق المساواة في تحمل العبء" على الحريديين وعلى العرب أيضا و أن كل ما يسري على الحريديين يسري أيضا على العرب.

وأشار إلى أنه حصل تقدم كبير جدا في المفاوضات الائتلافية، قائلا إنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة في الأسبوع القادم.

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