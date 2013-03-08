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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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إصابة عشرات المصلين بالرصاص والاختناق في المسجد الاقصى

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 11:00 - 08 مارس 2013
شرطة الاحتلال تقتحم المسجد الاقصى وتهاجم المصلين شرطة الاحتلال تقتحم المسجد الاقصى وتهاجم المصلين
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أصيب عشرات المصلين في المسجد الأقصى المبارك بالرصاص المطاطي والاختناق جراء اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال المبارك للمسجد وقمع مسيرة سلمية داخل الحرم تستنكر تدنيس القران الكريم من قبل ضابط صهيوني الاسبوع الماضي.

وأفاد مراسلنا أن نحو 25 مصلياً اصيب بشكل مباشر برصاص مطاطي ونحو 60 بحالات اختناق جلهم من كبار السن ويصعب على ضباط الإسعاف الوصول لها مع تصعيد جيش الاحتلال للمسجد الاقصى، خاصة وأن قوات كبيرة تحاصر المسجد من كافة النواحي.

وأكد مراسلنا أن أفراد الشرطة "الإسرائيلية" أطلقوا قنابل الغاز والصوت تجاه المصلين، واعتدت على آخرين بالضرب بالهروات، الأمر الذي أدى الى ارتفاع عدد الاصابات والتي تقدر بالعشران ، من بينهم صحافي و حارس من حراس الأقصى.

ولا تزال شرطة الاحتلال ز القوات الخاصة تحاصر عدد من المصلين في المصلي القبلي و تمنعهم من الخروج، فيما اندلعت النيران بالقرب من الباب الخلفي للمصلى.

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