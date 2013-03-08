حالة الطقس: جو لطيف اليوم وانخفاض على درجات الحرارة غدا

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون اليوم الجمعة، لطيفاً مع ظهور كميات من الغيوم العالية والمتوسطة ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وانخفاض على نسبة الرطوبة، والرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأضافت الدائرة أن الجو يكون يوم غد السبت، صافياً إلى غائم جزئي و يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة، وتكون والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الأحد غائماً جزئياً إلى غائم بارداً نسبيا حيث يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على المناطق الشمالية، وتكون الرياح شماليه غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم الإثنين غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأوضحت الدائرة أن الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.