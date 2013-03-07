الاحتلال يعتقل فتيين مقدسيين

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، الفتيين المقدسيين محمد رياض أبو لافي (١٧ عاماً)، ومحمود عماد أبو لافي (١٧ عاماُ) من حي الصوانة في مدينة القدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان بأن دورية لشرطة الاحتلال اعترضت مجموعة من خمسة شبان وفتية في الشارع الرئيسي من حي الصوانة، وإعتقلت الفتيين محمد ومحمود أبو لافي وحولتهما إلى مركز شرطة صلاح الدين.



وأشار الشهود إلى أن شرطة الاحتلال احتجزت بطاقات الهوية الشخصية لثلاثة شبان آخرين هم: محمد معتصم أبو لافي (٢٠ عاماً)، وكمال الإمام (١٧ عاماً)، وإبراهيم المظفر (١٧ عاماً).