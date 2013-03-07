« إسرائيل » ترفض التعليق على أجهزة تجسس لها عثرت عليها سوريا

كشف تقرير نشره التلفزيون السوري، اليوم الخميس، عن اكتشافه اجهزة تجسس قال أنها اسرائيلية، وتقوم بمراقبة مواقع حساسة على ساحل البحر الابيض المتوسط، وعرض التلفزيون صوراً قال أنها التقطت لكاميرات وستة بطاريات كبيرة ومعدات تنصت على شكل صخور وهمية تستخدم للإخفاء والتمويه.

ومن جهتها قالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال، أن "الجيش يتحرى عن التقرير السوري ولكن لا يوجد لدينا تعليق على الموضوع"، وقال المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية "يغال بالمور": "لن ننجر الى الحرب الاهلية في سوريا، ولن ندخل ساحة المعركة الكلامية او الدعائية، ولا حتى على أي شيء صحيح وحقيقي".

يشار الى أن التلفزيون السوري نشر اليوم الخميس، صوراً تضمنت مشاهد لصخور صناعية تستخدم في التمويه والاخفاء، وكانت تحتوي على معدات تجسس تشابه تلك التي عثر عليها في لبنان خلال السنوات الاخيرة، وقالت عنها السلطات اللبنانية أنها معدات اسرائيلية تستخدم لرصد التحركات داخل اراضيها".

ونقلت وكالات الانباء "رويترز" عن مصدر سوري وصفته بالمسؤول -رفض الافصاح عن هويته-:أنه "عثر على معدات تجسس خلال الايام القليلة الماضية في مكان ساحلي لم يحدده".