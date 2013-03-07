بعثة فلسطين في السويد تحصل على كامل الامتيازات

صوت البرلمان السويدي بأغلبية ساحقة بموافقة 299 عضوا مقابل اعتراض 20 عضوا يمثلون حزب "ديموقراطيو السويد" اليميني المتطرف، على اقرار الاتفاقية الموقعة مع الجانب الفلسطيني بتاريخ 28 حزيران 2012، كما أفادت وكالة الانباء الرسمية.

وتمنح السويد بموجب الاتفاقية بعثة فلسطين كامل الامتيازات والحصانات الدبلوماسية أسوة ببقية الهيئات والبعثات الدبلوماسية العاملة في المملكة السويدية.

وكانت سفيرة فلسطين لدى السويد هالة حسني فريز، ووزير الشؤون الخارجية السويدي كارل بيلدت، وقعا في 28 حزيران من العام 2012 بمقر الوزارة في استوكهولم، اتفاقية 'الدولة المضيفة' مع حكومة السويد؛ تحظى بموجبها بعثة فلسطين لدى السويد بكامل الامتيازات والحصانات أسوة بالسفارات المعتمدة لدى مملكة السويد وذلك وفقاً لاتفاقية فيينا لعام 1961 الناظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول.

جدير بالذكر أن السويد رفعت التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في حزيران المنصرم