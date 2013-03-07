مصرع 4 مواطنين في 7 حوادث سير بقطاع غزة

ارتفع عدد قتلى حوادث السير الى اربع بينهم الطفل أحمد زعرب عامين في اقل من 24 ساعة واصابه 9 اخريين في مناطق متفرقة من قطاع غزة , تركزت الحوادث في خان يونس ورفح والنصيرات



و كان شاب لقي مصرعه وأصيب آخر بجراح بالغة الخطورة في حادث سير غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مساء الخميس.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الشاب مؤيد عبد الكريم غانم (24 عاما) لقي مصرعه في حادث سير وقع بين سيارتين على الطريق الساحلي غرب مخيم النصيرات.

وأشار إلى أن شابا آخر وهو أحمد التلباني أصيب بجراح بالغة الخطورة في هذا الحادث، موضحا أنه جرى نقله إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق من هذا اليوم لقي مواطنان مصرعهما وأصيب أثنان آخران بجراح مختلفة صباح الخميس، جراء حادث سير مروع وقع على شارع صلاح الدين في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة بحكومة غزة د. أشرف القدرة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" ان المواطنين هما محمد ياسين الأسطل 32 عاما ويحيي عبد الكريم الفرا 40 عاما من مدينة خانيونس، توفيا على الفور فيما أصيب اربعة اخرين بجراح طفيفة.