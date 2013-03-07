كندا تهدد الفلسطينيين بوقف المساعدات إذا قاضوا « إسرائيل » في « لاهاي »

هدد وزير الخارجية الكندي، جون بايرد، خلال خطاب أمام أعضاء اللوبي المؤيد لإسرائيل وممارساتها الاحتلالية في الولايات المتحدة "إيباك"، بوقف المساعدات التي تقدمها بلاده للسلطة الفلسطينية في حال توجهت إلى المحكمة الدولية في لاهاي لمقاضاة "إسرائيل".

ووجه بايرد في حديثه الذي ألقاه أمام مؤتمر "إيباك" تهديداً جدياً مفاده أن السلطة الفلسطينية ستشعر بنتائج شديدة إذا ما واصلت مسعاها ملاحقة دولة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت صحيفة "ناشيونال بوست" الكندية، أن الوزير تحدث في هذا الإطار تزامناً مع مناقشات داخل الحكومة الفيدرالية الكندية بخصوص استمرار دعم السلطة الفلسطينية بمئات الملايين من الدولارات.

وأشارت "ناشيونال بوست" إلى أن المناقشات جاءت لبحث الموضوع مع قرب انتهاء مدة المساعدة الكندية للسلطة مع نهاية الشهر الجاري.

ووقفت الحكومة الكندية موقفاً معارضاً لأي تحرك فلسطيني دولي، وكانت دائمة الوقوف إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، ومن ذلك موقفها المعارض لحصول فلسطين على مقعد مراقب في الأمم المتحدة، وجددت تحذيرها من تداعيات أي توجه فلسطيني للمحكمة الدولية.