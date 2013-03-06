الشرطة تنجز 86% من القضايا المسجلة لديها

أكد تقرير صادر عن الشرطة الفلسطينية إنجاز مكاتب التحقيق التابعة لها ما نسبته 86.5% من القضايا التي سجلت في مراكزها خلال شهر فبراير (شباط) المنصرم.

وذكر التقرير الإحصائي الصادر عن مركز معلومات الشرطة أن مكاتب التحقيق لديها تعاملت خلال الشهر الماضي مع 2054 قضية مسجلة .

وأشار إلى أن مكاتب الشكاوى استقبلت 2635 شكوى خلال فبراير، مؤكداً تمكنها من انجاز ما نسبته 75.8% شكوى منها.

ولفت إلى أن مكاتب التحقيق في الشرطة الفلسطينية تعاملت مع 326 جريمة من جرائم مرتكبة ضد النظام العام.

وبين تقرير الشرطة أن مكاتب التحقيق التابعة لها تعاملت مع 548 جريمة مختلفة شملت جميع السرقات وجرائم النصب والاحتيال خلال الشهر الماضي.

ونوه التقرير الإحصائي في ذات السياق إلى اكتشاف المباحث نسبة 100 % من جرائم النصب والاحتيال.

وفي سياق متصل ، أوضح التقرير أن الإدارة العامة لشرطة المرور تمكنت من متابعة 502 حادثاً، مشيراً إلى حل 272 حادثاً ودياً وبمتابعة الشرطة.

على صعيد آخر ، أشار التقرير إلى تمكن إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة التي يتم ترويجها وتعاطيها داخل قطاع غزة.