الفصائل الفلسطينية تنعي القائد الأممي هوجو شافيز

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح الشعب الفنزويلي بوفاة القائد الاممي هوغو تشافيز الذي عرف بصلابة مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة ولذي عرف أيضا بمناهضته للاحتلال الإسرائيلي ورفضه للهيمنة الأمريكية.

وقالت الحركة في بيان لها ، إن الشعب الفنزويلي، والشعب الفلسطيني وشعوب العالم، فقدت مناضلاً، عرف بمواقفه التحررية إذ كان يقود أكبر المعارك وأشرسها ضد الظلم والاستبداد في الداخل والخارج، سواء على المستوى الاقليمي، حيث قاد أميركا اللاتينية إلى مرحلة التكامل والتحرر من خلال مشروع «البديل البوليفاري» و«اشتراكية القرن الحادي والعشرين»، أو على المستوى الدولي، حيث سجلت له مواقف مشرّفة في محطات عدة، وأبرزها قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الاحتلال "الإسرائيلي" رداً على جرائمه في لبنان وفلسطين، وهو ما لم يجرؤ عليه يومها أي رئيس أو ملك أو أمير عربي.

واعتبرت حركة فتح في بيانها أنها فقدت صديقا ونصيرا ومدافعا قويا عن القضية الفلسطينية بوفاة الزعيم الفنزويلي هوجو تشافيز للذي تميز بمواقفه الداعمة لشعبنا والمؤيدة للحق الفلسطيني .. والذي وقف مدافعا عن فلسطين وفتح أراضيه لشعبنا والجامعات لتعليم أبنائنا كما قام بدعم قطاع الصحة والتعليم بالإمكانيات الفنية والإدارية مؤمنا بان الشعب الفلسطيني هو شعب مناضل من اجل حقوقه ومن اجل حريته ..

الشعبية: القيادة العام تنعي بوفاة شافيز

نعت الجبهة الشعبية القيادة العامة إلي شعبنا الفلسطيني وأحرار العالم كله القائد الثوري الكبير رئيس فنزويلا هوغو تشافيز الذي رحل عنا أمس مساءا تاركا خلفه بصمات لا تنسي علي اللوحة العالمية والإقليمية والفلسطينية .

وقالت الجبهة في بيان اصدرته في رام الله اليوم الاربعاء لقد كان تشافيز النصير المخلص والقوي لقضايا الشعوب وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكان شوكة جدية في حلق مخططات الامبريالية الامريكية والغربية التي استهدفت دوما مصادرة حقوق الشعوب والسيطرة علي ثرواتها واخضاعها خدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة .

واضافت القيادة العامة ان تشافيز كان من اهم المناصرين لثورتنا الفلسطينية ودعم القضية الوطنية الفلسطينية في كل مراحل حكمه ولايمكن ان ننسي في هذا الصدد مبادرته الي قطع العلاقات الدبلواسية مع اسرائيل ابان العدوان علي غزة متقدما بذلك علي مواقف العديد من الانظمة العربية .

واضافت القيادة العامة بيان نعيها شافيز بالتاكيد علي ان رحيل شافيز لن ينهي تراثه ومبادئه التي تشربها شعبه ومناصريه وستظل مدرسته واسمه وبصماته باقية وشامخة في القادم من القرون .

وختمت القيادة العامة بيانها بتوجيه التحية الي الشعب الفنزويلي الصديق ودعتهم الي الالتفاف حول القائد الجديد نيكولاس ماديرو الذي ينتمي لنفس مدرسة القائد الكبير الراحل تشافيز حتي يستمر تراث شافيز بالبقاء