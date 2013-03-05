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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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تحقيق في قضية شراء أصوات بالانتخابات الداخلية الاسرائيلية

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 13:42 - 05 مارس 2013
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قالت الإذاعة العبرية الناطقة بالعربية على موقعها الإلكتروني إن الشرطة الإسرائيلية تحقق فيما نشرته صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن قضية جديدة لشراء أصوات في الانتخابات الداخلية التمهيدية التي كانت قد جرت في أحد الأحزاب الكبرى في اسرائيل قبل انتخابات الكنيست الأخيرة.

وكانت الصحيفة نشرت أن القضية تطال مرشحيْن في الحزب المذكور - أحدهما نائب في الكنيست - كونهما قد دفعا الأموال لمقاولي أصوات مقابل دعمهم لهما وتجنيدهم الأصوات لصالحهما في الانتخابات التمهيدية .

وفي الوقت الذي بدأت فيه الشرطة بالتحقيق في القضية نفت الشخصيات المعنية أي ضلع لها بها.

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