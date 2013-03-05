تحت شعار « نأبي أن نهون ».. الأسرى يبدأون خطواتهم التصعيدية ضد الاحتلال

أعلن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي انطلاق خطواتهم التصعيدية ابتداءً من اليوم الثلاثاء تحت شعار "نأبي أن نهون"، داعين القيادة المصرية للتدخل العاجل لإلزام الاحتلال بما تعهد به عشية "إضراب الكرامة".



وأوضحت الحركة الأسيرة في بيان صحفي، أن الخطوات التصعيدية تأتي في ظل تصاعد قمع إدارة السجون الإسرائيلية لحقوق الأسرى، واغتيال الأسير عرفات جرادات واستمرار عزل الأسير ضرار أبو سيسي، وتجاهل الخطر المحدق بحياة الأسرى المضربين عن الطعام أيمن الشراونة وسامر العيساوي وجعفر عز الدين وطارق قعدان، إضافة إلى الإهمال الطبي للأسرى المرضى.



وبيّنت أن الأسرى في كافة سجون الاحتلال سينفذون سلسلة من الإضرابات والخطوات المتصاعدة بما يكفل تحقيق مطالبهم ووقف الهجمة الإسرائيلية الشرسة عليهم، مشددين على أن "الحركة الأسيرة قادرة على هذه المبادرة والتحدي والصمود في وجه السجّان الإسرائيلي".



ودعت الحركة الأسيرة القيادة المصرية للتحرك العاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بما تعهد به عشية "إضراب الكرامة".



وناشد الأسرى في السجون أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وفصائله ومؤسساته للخروج نصرة للأسرى ومؤازرة لهم في معركتهم وتصعيد الهبّة الجماهيرية في الضفة وغزة وفي كافة المستويات والساحات واعتبار يوم الجمعة القادم "جمعة غضب ونصرة ووفاء للأسرى".

