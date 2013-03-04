1750 مولوداً بخانيونس خلال شهرين

سجلت مديرية داخلية محافظة خانيونس أكثر من 1750 مولوداً جديداً خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وأكد مساعد مدير عام داخلية خان يونس محمود سالم، في تصريح نشره موقع "الداخلية" أن مديريتهم خَطَتْ خطوات كبيرة وسريعة نحو تطوير العمل الإداري والخدماتي، من خلال حرصهم على تقديم أفضل الخدمات في مجال الأحوال المدنية والجوازات والجمعيات.

وكشف أن داخلية خانيونس أنجزت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين أكثر من 14 ألف معاملة للمواطنين شملت ما يزيد عن 11800 معاملة خاصة بالأحوال المدنية والشخصية، وأكثر من 1750 معاملة خاصة بالجوازات.

وقال سالم "نسعى بكل طموح إلى تحقيق رضا المواطن بتقديم أي خدمة له في مدة أقصاها 24 ساعة"، مشيراً إلى أن غالبية معاملات المواطنين يجري إنجازها خلال 12 ساعة من تقديم الطلب وتُسلَّم فوراً للمواطن.

ولفت إلى أن مديريتهم أنجزت ما يزيد عن 600 معاملة خاصة بالشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية حيث تُشرف المديرية على 97 جمعية أهلية وأجنبية مسجلة في وزارة الداخلية ؛ كما ويتم طباعة شهادة حُسن السيرة والسلوك داخل مرافق المديرية خلال دقائق معدودة.