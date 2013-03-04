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توغل صهيوني محدود وسط القطاع

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 09:08 - 04 مارس 2013
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توغلت عدة جرافات صهيونية في ساعة مبكرة من صباح الاثنين بصورةٍ محدودة شرق بلدة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية عن شهود عيان أن نحو 6 جرافات توغلت بصورة محدودة داخل ما تسمى بالمنطقة العازلة في نطاق 200 متر عن الشريط الحدودي مع الأراضي المحتلة- أطراف البلدة المذكورة- انطلاقا مما يعرف باسم موقع "الكاميرا".

ولفت إلى أن الجرافات باشرت بأعمال تمشيط وتجريف داخل أراضي وممتلكات المواطنين المزروعة بالقمح والشعير، بتعزيز من حوالي ثلاث دبابات وعدد من الجيبات كانت تسير مقابلها داخل الشريط.

ووقعت المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال الصهيوني برعايةٍ مصرية في القاهرة اتفاق تهدئة في نوفمبر الماضي، يقضي بوقف الكيان الصهيوني لعملياته التي استمرت لثمانية أيام في نوفمبر الماضي بغزة، مقابل وقف الفصائل لإطلاق الصواريخ.

ومن بين بنود الاتفاق التي فرضتها المقاومة إلغاء ما تُسمى بالمنطقة العازلة التي يفرضها العدو على طول الشريط الحدودي مع القطاع، والسماح للمزارعين بدخولها وفلاحتها، وهذا ما حدث بالفعل، بعدما عاد المزارعون لأراضيهم، ولكن -كما هو متوقع- خرق الاحتلال الاتفاق، وقتل وأصاب عشرات المواطنين.

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