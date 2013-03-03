الاحتلال يمنع رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي 44 وقتا الشهر الماضي

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي الشريف 44 وقتا خلال شهر شباط الماضي.
وأفاد مدير أوقاف الخليل زيد الجعبري، بأن سلطات الاحتلال منعت رفع الآذان في الحرم بحجة إزعاج المستوطنين المتواجدين في القسم المغتصب من الحرم الشريف.
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