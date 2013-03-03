باراك يغادر إسرائيل باتجاه الولايات المتحدة

غادر وزير الحرب الإسرائيلي "ايهود باراك" الليلة الماضية، "إسرائيل" متجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية لحضور الاجتماع السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية - الإسرائيلية المسماة "منظمة ايباك".

وذكرت القناة العبرية الثانية أن باراك سيحضر الاجتماع السنوي كضيف شرف، حيث سيشارك فيه نائب الرئيس الأميركي "جو بايدين"، لافتةً أن باراك سيجتمع مع مسؤولين أمنيين وسياسيين أميركيين لبحث العديد من الملفات.

يُشار إلى أن منظمة ايباك، عبارة عن ائتلاف أميركي – "إسرائيلي" يشكل ضاغطاً على أعضاء الكونغرس بهدف تحقيق كل دعم ممكن لـ "إسرائيل".