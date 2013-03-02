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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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اتحاد الإذاعات والتلفزیونات الإسلامیة يدعو لدعم قضية الأسرى المضربين

  • القاهرة - فلسطين اليوم
  • 13:25 - 02 مارس 2013
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 دعا اتحاد الإذاعات والتلفزیونات الإسلامیة إلى دعم قضیة الأسری الفلسطینیین داخل سجون الاحتلال وأعتبارها قضية وطنیة وإسلامیة وإنسانیة.

واكد الاتحاد في بيان له وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه على ضرورة أن يدعم الإعلام الإسلامي التحركات الجارية داخل فلسطين، مشيراً أن إضراب الأسری سیشکل انتفاضة تعم الأراضي الفلسطینیة.

 وقال الاتحاد: "المعاناة التي یواجهها الأسری داخل سجون الاحتلال تعکس إرهاب الاحتلال وعنصریته من خلال استخدام وسائل التعذیب ومنع الأسری الفلسطینیین من أبسط مقومات الحیاة، الأمر الذي یخالف کافة الأعراف والمواثیق والقوانین والاتفاقیات التي‌ یتغنی بها المجتمع الغربي والذي یقدم الدعم المطلق لکیان الاحتلال والإجرام".

واعتبر الاتحاد ان الصمت الدولي من المؤسسات الدولیة لاسیما الأمم المتحدة ومنظمة الصلیب الأحمر وآلیات حقوق الإنسان یظهر الانحیاز الأعمی من قبل هذه المؤسسات الدولیة التي‌ لطالما تغنت بالحریة والدیمقراطیة دون أن تطبق منها شیئاً.

وندد الاتحاد بالتقصير الإسلامي والعربي الرسمي تجاه مأساة الالاف الأسرى الفلسطينيين والشعب الفلسطيني المحاصر والجرائم والانتهاكات اليومية التي يفتعلها الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

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