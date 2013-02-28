الشيخ عدنان: عائلة « الدحدوح » تميزت بالجهاد والاستشهاد

قال الشيخ خضر عدنان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي "التميز في بميدان المقاومة بصفة عامة خصب ومتشعب، لكن التميز الحقيقي بالشهادة والعطاء ومقارعة الاحتلال أعلى مراتب التميز عند الله وكثيراً من العائلات الفلسطينية جادت بدماء فلذات أكبادها لترتفع راية الدين وراية فلسطين".

وأضاف الشيخ عدنان خلال حديثه لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" :"من العائلات الفلسطينية التي قدمت الكثير وتميزت في هذا الميدان الجدير بالمنافسة عائلة الدحدوح بغزة وعائلة جرادات بالضفة المحتلة حيث قدموا خيرة شبابهم وأستشهد منهم العشرات ممن تقلدوا مناصب متقدمة في العمل المقاوم أمثال خالد الدحدوح "أبو الوليد" وشقيقه أمين الذي كان قائد وحدة التصنيع في سرايا القدس، وابن عمه أيمن وعائلة جردات التي تقدمت بعشرات أبناءها أمثال عروس حيفا هنادي وليس أخرهم عرفات جرادات".

وأبرق الشيخ عدنان بالتحية إلى عائلة الشهيد القائد خالد الدحدوح حيث قال :"في ذكراه منا ألف سلام إلى عائلته ونسال الله لهم الشفاعة بشهادة أبنهم ونهديهم انتصارات أخوانهم الأسرى المضربين عن الطعام الذين هم امتداد لسلسلة انتصارات خالد الدحدوح ورفاق دربه".

ودعا الشيخ عدنان الجماهير الفلسطينية بضرورة زيارة أسر الشهداء والشدِ على أياديهم مشدداً أن زيارتهم عبادة وقربة إلى الله تعالى وطاعة "لأنهم أهل الله وخاصته بالأرض".

جدير بالذكر أن الشهيد خالد شعبان الدحدوح القائد العام لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وأحد أبرز المطلوبين للكيان.