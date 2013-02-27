وزير صهيوني يرشح تعذيب جرادات

‏قال ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الصهيوني يتسحاك اهرونوفتش :"ننتظر نتائج تشريح جثة الأسير الشهيد الفلسطيني عرفات جرادات من قبل المعهد الطبي للتشريح في أبو كبير.

ووفقاً لأقواله خلال جلسة الكنيست ردا على سؤال وجهه له عضو الكنيست العربي جمال زحالقة بما يتعلق باستشهاد الأسير عرفات جرادات قبل أيام في سجن مجدو فإن الوزير الصهيوني قال :" من المرشح أن يكون على جسد جرادات علامات ضرب.

من جانب أخر قام قائد هيئة الأركان العسكرية بيني غينس صباح اليوم الأربعاء بزيارة حاجز بيتونيا قرب رام الله وعدة حواجز أخري في الضفة الغربية للاطلاع على استعدادات قوات الاحتلال لصد المظاهرات التي اتسعت رقعتاها قبل أيام بسبب استشهاد عرفات جرادات والأسرى المضربين عن الطعام.